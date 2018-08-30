Статья опубликована в № 4642 от 30.08.2018 под заголовком: Автомобильная держава
Московский международный автомобильный салон растерял большую часть участников
Но оставшиеся демонстрируют, что Россия – автомобильная держава: главные новинки салона разработаны в нашей стране
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Aurus уже доступен для предзаказов в коммерческой продаже
Андрей Гордеев / Ведомости
Московский международный автомобильный салон растерял большую часть участников, но оставшиеся демонстрируют, что Россия – автомобильная держава: главные новинки салона разработаны в нашей стране
Новый русский стиль
Российский бренд Aurus на Московском автосалоне представил гибридные Senat в двух версиях – седан и лимузин. Наконец Aurus доступен для предзаказов в коммерческой продаже, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Прием заявок начался 29 августа. Цена автомобиля будет объявлена в январе 2019 г. с началом продаж, добавил гендиректор Aurus Франц Герхард Хильгерт. Мантуров ранее говорил, что люксовые машины будут стоить дешевле как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley, и дороже базового Mercedes S-класса.
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