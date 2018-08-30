Авто / Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4642 от 30.08.2018 под заголовком: Автомобильная держава

Московский международный автомобильный салон растерял большую часть участников

Но оставшиеся демонстрируют, что Россия – автомобильная держава: главные новинки салона разработаны в нашей стране
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Московский международный автомобильный салон растерял большую часть участников, но оставшиеся демонстрируют, что Россия – автомобильная держава: главные новинки салона разработаны в нашей стране

Новый русский стиль

Российский бренд Aurus на Московском автосалоне представил гибридные Senat в двух версиях – седан и лимузин. Наконец Aurus доступен для предзаказов в коммерческой продаже, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Прием заявок начался 29 августа. Цена автомобиля будет объявлена в январе 2019 г. с началом продаж, добавил гендиректор Aurus Франц Герхард Хильгерт. Мантуров ранее говорил, что люксовые машины будут стоить дешевле как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley, и дороже базового Mercedes S-класса.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике