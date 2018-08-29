«АвтоВАЗ» представил пять новинок на Московском автосалоне
Главной премьерой стал концепт-кар нового поколения внедорожника Lada 4x4
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
На «классическую» Lada 4x4 концепт-кар совершенно не похож
Станислав Красильников/ТАСС
Одной из главных премьер Московского международного автосалона стали новинки от ПАО «АвтоВАЗ». Автоконцерн показал пять новинок: серийная Lada Vesta Sport, обновленное семейство Granda с дизайном в Х-стиле, Vesta Cross, X-Ray Cross и Lada 4x4 Vision.
Концепт-кар нового поколения внедорожника Lada 4x4 Vision выдержан в фирменном «вазовском» стиле – с X-образными выштамповками спереди и по боками автомобиля. Производство новинки будет запущено с 2022 г.
На «классическую» Lada 4x4 концепт-кар совершенно не похож. Зато экстерьер автомобиля напоминает Renault Duster.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}