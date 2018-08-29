«АвтоВАЗ» представил пять новинок на Московском автосалоне

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На «классическую» Lada 4x4 концепт-кар совершенно не похож Станислав Красильников/ТАСС

Одной из главных премьер Московского международного автосалона стали новинки от ПАО «АвтоВАЗ». Автоконцерн показал пять новинок: серийная Lada Vesta Sport, обновленное семейство Granda с дизайном в Х-стиле, Vesta Cross, X-Ray Cross и Lada 4x4 Vision.

Концепт-кар нового поколения внедорожника Lada 4x4 Vision выдержан в фирменном «вазовском» стиле – с X-образными выштамповками спереди и по боками автомобиля. Производство новинки будет запущено с 2022 г.

На «классическую» Lada 4x4 концепт-кар совершенно не похож. Зато экстерьер автомобиля напоминает Renault Duster.