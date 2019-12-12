Почему россияне мало верят врачам

В декабре 2019 г. 41% опрошенных ВЦИОМом заявили, что за последние 3–5 лет перепроверяли поставленный врачом диагноз или назначенные им лекарства (например, у другого врача или фармацевта). Этот ответ чаще выбирали респонденты в возрасте 25–44 лет (50%) и жители городов-миллионников (48%), реже – респонденты старше 60 лет (26%) и жители сел (32%). Основная причина – в уровне доверия к врачам, который, как показывает другой опрос ВЦИОМа, в стране заметно снизился. В 2010 г. 54% опрошенных ВЦИОМом заявили, что доверяют врачам, в 2017 г. – 36%. Тенденцию подтверждают опросы ФОМа: доля тех, кто, «как правило», доверяет врачам, снизилась с 65% в 2015 г. до 57% в 2019 г. 41% опрошенных ФОМом сегодня считают, что большинство врачей имеют низкую квалификацию.