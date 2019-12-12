Конституция не про нашу жизнь

Конституция и реальность часто расходятся друг с другом: неудивительно, что немалая часть общества воспринимает ее как формальный документ, а не закон прямого действия. То, что выглядит как запрос на изменение Основного закона, на самом деле – петиция к власти и призыв меняться. Нет необходимости часто править Конституцию и у власти – ей вполне хватает и монопольного права трактовки ее положений.