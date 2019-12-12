Мнения / От редакции

Конституция не про нашу жизнь

Больше половины россиян считают Основной закон формальным документом — слишком велик разрыв между ее текстом и реальностью
Владимир Рувинский
Толкование Конституции – одна из важнейших функций Конституционного суда, заявил президент /Евгений Разумный / Ведомости

Конституция и реальность часто расходятся друг с другом: неудивительно, что немалая часть общества воспринимает ее как формальный документ, а не закон прямого действия. То, что выглядит как запрос на изменение Основного закона, на самом деле – петиция к власти и призыв меняться. Нет необходимости часто править Конституцию и у власти – ей вполне хватает и монопольного права трактовки ее положений.

12 декабря, в День Конституции, Владимир Путин на даче в Ново-Огареве встретился с судьями Конституционного суда. Толкование Конституции – одна из важнейших функций Конституционного суда, заявил президент, однако интерпретация – «это процесс непрерывный»: «сама жизнь, ее развитие требуют все нового и нового осмысления Конституции».

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