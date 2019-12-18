Инвесторы под прикрытием

На конец 2017 г. в России, по данным Центробанка, было накоплено $441 млрд прямых иностранных инвестиций. Из них около $102 млрд – это не подлинно иностранные инвестиции, а средства российских инвесторов, вложенные на родине через другие страны, подсчитали эксперты МВФ в исследовании «Что является подлинным, а что нет в глобальной системе прямых иностранных инвестиций?», расширенные данные из которого публикует РБК. Практика «круговых» иностранных инвестиций распространена во всем мире, но в большинстве развитых стран эта доля намного ниже 10%, указывают авторы доклада, а иногда и вовсе незначительна. В России – 23%, в Китае – 27% прямых иностранных инвестиций в конечном счете оказываются средствами внутренних инвесторов, что в целом свойственно странам с переходной экономикой, но у России на это свои причины.