Как получить выгоду из чистого воздуха

Исследование The Economic Cost of Air Pollution: Evidence from Europe показывает, что загрязнение воздуха плохо влияет на производительность труда, приводя к пропуску работы и снижению когнитивных и физических возможностей работников. Выводы аналитиков основываются на спутниковых измерениях концентрации в воздухе мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2.5 – загрязняющего вещества с сильным влиянием на показатели смертности и здоровья, а также на статистику ВВП во всех регионах ЕС с 2000 по 2015 г. Загрязнение воздуха приводит к снижению экономической активности, если же концентрация РМ2.5 уменьшается, то ВРП последовательно растет. Это значит, что более строгие требования к качеству воздуха могут быть оправданы исключительно экономическими соображениями, заключают авторы исследования. Сокращение выбросов частиц РМ2.5 в Европе на 25% будет стоить 1,2 млрд евро в год, но выгода от этого будет как минимум на два порядка больше. По их подсчетам, достижение целевых показателей качества воздуха по стандартам Еврокомиссии 2010–2020 гг. приведет к росту европейского ВВП на 1,25%, в наиболее загрязненных странах – до 3%.