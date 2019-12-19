Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10. Это вызывает проблемы не только со здоровьем, но и с экономикой: снижается урожайность, производительность труда, растут расходы на здравоохранение.