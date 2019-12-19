Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
ОЭСР и МВФ оценили влияние экологии на экономику
Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10. Это вызывает проблемы не только со здоровьем, но и с экономикой: снижается урожайность, производительность труда, растут расходы на здравоохранение.
Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП. Об этом пишет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая впервые изучила, как загрязнение воздуха влияет на рост экономики.
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