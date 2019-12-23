Куда плывет Allseas

Надо сказать, что швейцарская компания Allseas, та самая, что напугалась американских санкций и прекратила укладывать на дно Балтийского моря трубы второй очереди газопровода «Северный поток», – швейцарская только по регистрации, а на самом деле голландская. Это акционерное общество, но частное, т. е. на бирже ее акций нет; владелец ее и большая часть топ-менеджмента – голландцы, и занятие основное, а именно сложнейшие технические операции на море, скорее типично голландское – в Швейцарии моря нет.