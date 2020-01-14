Уважение с большой буквы В
Сакрализация Победы, особенно в год юбилея – а в 2020 г. будет отмечаться ее 75-летие, – может приобретать особо конъюнктурные формы. Первая идея такого рода уже прозвучала – предложение законодательно закрепить написание слова «ветеран» применительно к участникам Великой Отечественной войны с прописной буквы, и очевидно, что она не будет последней.
Формально идея принадлежит тверскому школьнику, который выступил с таким предложением, прослушав на минувшей неделе лекцию министра просвещения Ольги Васильевой о подвигах солдат в годы Великой Отечественной. Министр просвещения «абсолютно согласилась» с юношей, назвав предложение «очень хорошим» и предложив дать ему «дальнейший ход». Симптоматично, что имя школьника официальные СМИ, написавшие о лекции министра, не сообщили, что только усиливает впечатление, что идея, так кстати прозвучавшая на старте юбилейного года, на самом деле принадлежит не школьнику.