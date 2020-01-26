Зачем нужно всенародное голосование по правкам Конституции

В законопроекте уместились поправки, формально не связанные между собой, отметили эксперты движения «Голос»: приоритет Конституции над международными нормами, изменение правил утверждения правительства и существенное расширение полномочий Госсовета соседствуют с обязательной индексацией пенсий и приравниванием прожиточного минимума к МРОТу.