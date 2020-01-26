Зачем нужно всенародное голосование по правкам Конституции
Россияне понадобились Кремлю, чтобы в обмен на обещание социальных благ согласиться на смену государственного строя
Путинские поправки к Конституции, принятые Думой в первом чтении 23 января, предполагается вынести на всеобщее голосование после подписания президентом, чтобы задним числом одобрить революцию сверху.
В законопроекте уместились поправки, формально не связанные между собой, отметили эксперты движения «Голос»: приоритет Конституции над международными нормами, изменение правил утверждения правительства и существенное расширение полномочий Госсовета соседствуют с обязательной индексацией пенсий и приравниванием прожиточного минимума к МРОТу.
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