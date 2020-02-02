Куда ведет низкая мобильность школьников

Формально родители школьников вольны выбирать учебное заведение для своего ребенка, а многообразие видов школ создает предпосылки для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов. По факту образовательную траекторию выбирают куда раньше поступления ребенка в старшие классы, где это должно происходить официально. В России существует так называемый скрытый трекинг, начинающийся с 1-го класса, пишут социологи Валерия Иванюшина и Елена Уильямс в исследовании «Трекинг, школьная мобильность и образовательное неравенство», опубликованном в «Вопросах образования». На официальных городских данных о 370 282 учениках в 582 школах (335 – среднеобразовательные без специализации, 130 – с углубленным изучением предметов, 73 гимназии, 44 лицея) авторы показали, что межшкольная мобильность даже в таком большом городе невысока. 65% школьников оканчивают 9-й класс в той же школе, в которую поступали в первый. На этапе средней школы – с 5-го по 9-й класс – мобильность еще ниже: 85%.