Что мешает российским школьникам сдавать тесты лучше
Результаты международного теста PISA впервые за 16 лет не улучшились, а ухудшились
Остановка прогресса российских старшеклассников при сдаче международного теста PISA по естествознанию, математике и читательской грамотности сама по себе не очень хорошая новость, но важно понять причину: прекращение роста показателей может быть вызвано изменениями методик теста, а может – усилением бюрократического давления на школу в последние годы.
На днях Федеральный институт оценки качества образования опубликовал данные проведенного в 2018 г. международного исследования PISA (Programme for International Student Assessment), отражающего уровень подготовки 15-летних учащихся в 79 странах мира по трем ключевым направлениям обучения. Тесты сдавали 600 000 человек, в том числе 7600 учеников 265 школ из 43 регионов России.
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