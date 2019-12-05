Что мешает российским школьникам сдавать тесты лучше

Остановка прогресса российских старшеклассников при сдаче международного теста PISA по естествознанию, математике и читательской грамотности сама по себе не очень хорошая новость, но важно понять причину: прекращение роста показателей может быть вызвано изменениями методик теста, а может – усилением бюрократического давления на школу в последние годы.