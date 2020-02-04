Новая эра пирамид

В 2019 г. ЦБ обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид – это максимум за те пять лет, что регулятор занимается их поиском (в 2018 г. – 168). 88 похожих на пирамиды компаний работали как ООО, 55 – как интернет-проекты, 30 – как кредитные потребкооперативы, 18 – как микрофинансовые организации, рассказал директор департамента противодействия нелегальной деятельности ЦБ Валерий Лях. По его словам, чаще всего пирамиды привлекают средства под видом инвестиций в криптовалюту, строительные и сельскохозяйственные проекты, в акции компаний якобы перед выходом на биржу (цитата по ТАСС).