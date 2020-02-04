Число финансовых пирамид в России достигло рекорда
В 2019 году Центробанк обнаружил 237 финансовых пирамид, рассказал директор департамента противодействия нелегальной деятельности Валерий Лях. Это максимум за те пять лет, что ЦБ занимается их поиском. В 2018 г., к примеру, регулятор выявил 168 таких организаций.
Обнаружить больше пирамид удалось благодаря открытому в Хабаровске центру, специализирующемуся на их выявлении, пояснил Лях. Теперь ЦБ ищет пирамиды еще на этапе формирования, когда они только начинают предлагать продукты. В прошлом году регулятор обнаружил 80 проектов, которые только запустились, но деньги не привлекли, рассказал Лях. Он также отметил, что пирамид становится больше, но это организации меньшего масштаба, чем раньше, и, скорее всего, эта тенденция продолжится.
По наблюдениям регулятора, пирамиды, как правило, активизируются к концу года, чтобы привлечь бонусы и премии населения, а ко второму кварталу их деятельность идет на спад.
Чаще всего организации привлекают средства под видом инвестиций в криптовалюту, в том числе якобы от Facebook и Telegram, в строительные и сельскохозяйственные проекты, а также в акции компаний, которые должны, как они утверждают, вскоре разместиться на бирже.
88 таких пирамид носили форму ООО, 55 работали как интернет-проекты, 18 – под видом микрофинансовых компаний, 11 – потребительских кооперативов, 29 работали в других формах.
Почти половина (43%) пирамид ведут деятельность из Великобритании, отметил Лях. В основном, они привлекают деньги через сайты и социальные сети, но некоторые также открывают офисы для большей «солидности» и сбора наличных, отметил он.
Всего же ЦБ в прошлом году насчитал 2600 организаций с признаками нелегальной деятельности, в основном это нелегальные кредиторы. Регулятор обнаружил 1845 таких организаций (2293 годом ранее). «Физлица или индивидуальные предприниматели выдают деньги, а потом исчезают и долгое время не принимают выплаты, а потом сразу приходят в суд с требованием погашения больших сумм с процентами», – описал распространенную схему Лях.
ЦБ также выявил 210 нелегальных форекс-дилеров. По словам Ляха, такие компании обычно работают из иностранных юрисдикций, а клиентов привлекают через партнерские обучающие центры. «Получив деньги, мошенники исчезают, но на счетах продолжают рисовать цифры», – указал он. Часть таких форекс-дилеров под видом приложений для торговли также устанавливают на смартфоны программное обеспечение для фишинговых атак.
В прошлом году, по оценке Ляха, правоохранительные органы применили меры в отношении 3000 нелегальных организаций, включая случаи, выявленные ЦБ еще в 2018 г.