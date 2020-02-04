Число финансовых пирамид в России достигло рекорда

Обнаружить больше пирамид удалось благодаря открытому в Хабаровске центру, специализирующемуся на их выявлении, пояснил Лях. Теперь ЦБ ищет пирамиды еще на этапе формирования, когда они только начинают предлагать продукты. В прошлом году регулятор обнаружил 80 проектов, которые только запустились, но деньги не привлекли, рассказал Лях. Он также отметил, что пирамид становится больше, но это организации меньшего масштаба, чем раньше, и, скорее всего, эта тенденция продолжится.