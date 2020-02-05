Память в законе

Поправки в закон «О памятных датах», одобренные Госдумой в первом чтении 5 февраля, летом 2019 г. внесла группа депутатов всех фракций, среди которых Ирина Яровая, Андрей Исаев, Иван Мельников, Игорь Лебедев. Среди прочего авторы предлагают установить в День памяти и скорби 22 июня ежегодное «проведение» «общефедеральной» минуты молчания. Пояснительная записка предлагает делать это, например, в 12.15 по московскому времени, когда Вячеслав Молотов объявил по радио о нападении нацистской Германии на СССР.