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Мнения / От редакции

Память в законе

Законодательное закрепление обязательной минуты молчания в память погибших во Второй мировой — это еще одна попытка национализировать живую традицию
Владимир Рувинский Мария Железнова
Попытка законодательно закрепить трансляцию 22 июня общероссийской минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне сопровождается политическими войнами памяти и огосударствлением истории. Это попытка национализации существующей традиции, которая потребует ее переноса с привычного 9 мая на 22 июня. /Евгений Разумный / Ведомости

Попытка депутатов Госдумы законодательно закрепить трансляцию 22 июня общероссийской минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне сопровождается политическими войнами памяти и огосударствлением частной истории. Это еще одна попытка национализации давно существующей традиции, которая к тому же, похоже, потребует ее переноса с привычного 9 мая на 22 июня.

Поправки в закон «О памятных датах», одобренные Госдумой в первом чтении 5 февраля, летом 2019 г. внесла группа депутатов всех фракций, среди которых Ирина Яровая, Андрей Исаев, Иван Мельников, Игорь Лебедев. Среди прочего авторы предлагают установить в День памяти и скорби 22 июня ежегодное «проведение» «общефедеральной» минуты молчания. Пояснительная записка предлагает делать это, например, в 12.15 по московскому времени, когда Вячеслав Молотов объявил по радио о нападении нацистской Германии на СССР.

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