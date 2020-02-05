Память в законе
Попытка депутатов Госдумы законодательно закрепить трансляцию 22 июня общероссийской минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне сопровождается политическими войнами памяти и огосударствлением частной истории. Это еще одна попытка национализации давно существующей традиции, которая к тому же, похоже, потребует ее переноса с привычного 9 мая на 22 июня.
Поправки в закон «О памятных датах», одобренные Госдумой в первом чтении 5 февраля, летом 2019 г. внесла группа депутатов всех фракций, среди которых Ирина Яровая, Андрей Исаев, Иван Мельников, Игорь Лебедев. Среди прочего авторы предлагают установить в День памяти и скорби 22 июня ежегодное «проведение» «общефедеральной» минуты молчания. Пояснительная записка предлагает делать это, например, в 12.15 по московскому времени, когда Вячеслав Молотов объявил по радио о нападении нацистской Германии на СССР.