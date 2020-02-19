Что хорошего в пустых брокерских счетах

Рекордный приток частных инвесторов на российский фондовый рынок в 2019 г. не привел к такому же рекордному росту инвестиций. На Московской бирже, например, к концу 2019 г. счета открыло 3,86 млн человек – за год рост в 2 раза, в основном благодаря индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Стоимость активов на всех счетах частных инвесторов в России тоже выросла, правда в меньшей степени, если опираться на подсчеты Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР): с 2 трлн руб. в конце 2018 г. до 3,2 трлн руб. в конце 2019 г. (на 60%), из них на ИИС – рост со 120 млрд до 220 млрд руб. (на 83%). Показательно, что за год доля зафондированных брокерских счетов снизилась с 40 до 33%, доля ИИС – с 45,5 до 27%.