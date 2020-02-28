Чем болеет детская медицина и как ее лечить

Нагрузка на систему здравоохранения для детей в России растет, следует из обнародованного 27 февраля отчета Счетной палаты, проанализировавшей статистику за 2017–2018 гг. Численность детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, прикрепленных к детским поликлиникам, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. выросла на 1,7% до 30,09 млн человек, при этом растет и количество посещений детских врачей: например, детских кардиологов – на 4,4% (до 3,18 млн визитов в 2018 г.), детских эндокринологов – на 1% (до 4,67 млн визитов). Выросло и количество врачей по шести основным детским специальностям – педиатр, уролог-андролог, хирург, эндокринолог, кардиолог, неонатолог, но неравномерно и ненамного: с 60 298 в 2017 г. до 60 890 в 2018 г., при этом хирургов и неонатологов, например, стало меньше, но больше – педиатров (на 640 человек, до 48 904 врачей), кардиологов (на 24 человека, до 1094 врача), онкологов (на 27 человек, до 327 врачей).