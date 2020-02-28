Почему звезда Марии Шараповой не погаснет

15 лет спустя можно констатировать: прогноз «Ведомостей» оправдался полностью. И несмотря на то что серьезных травм, к сожалению, Марии Шараповой избежать не удалось, 32-летняя спортсменка заканчивает профессиональную карьеру в статусе самой успешной российской теннисистки. Более чем за 15 лет выступлений на высшем уровне Шарапова сумела одержать победы на всех четырех турнирах Большого шлема – Уимблдоне (2004 г.), открытых чемпионатах США (2006 г.), Австралии (2008 г.) и Франции (2012 и 2014 гг.), став всего лишь шестой – и пока последней – спортсменкой в истории мирового тенниса «открытой эры» (с 1968 г.), кому удалось подобное. Всего же Шарапова выиграла 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, включая итоговый турнир 2004 г., еще три титула она завоевала в парном разряде, а на Олимпийских играх 2012 г. в Лондоне проиграла только в финале, заслужив серебро.