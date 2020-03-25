Что мы теряем с Олимпиадой
Потери в связи с отменой Олимпиады будут не только экономическими, но и эмоциональными
Отмена летних Олимпийских игр 2020 г. из-за пандемии коронавирусной инфекции несет не только серьезные экономические потери: она ударит по и так подорванным борьбой с коронавирусом идеям открытости и солидарности.
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил 24 марта, что Олимпиада в Токио, запланированная на 24 июля – 9 августа, переносится на год, чтобы «обеспечить здоровье спортсменов, всех участников Игр и международного сообщества». Инициатор переноса – премьер Японии Синдзо Абэ.
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