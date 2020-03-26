Кто заплатит за антикризисные меры

Дорогая редакция, мне 50 лет, и я... пока еще имею работу. Я вижу, как осыпаются малые, средние и крупные бизнесы моих знакомых и друзей, вижу людей, которые остаются без работы, средств к существованию и надежд. А потом я читаю про «меры поддержки», которые предлагает президент России гражданам и бизнесу, и убеждаюсь, что российская власть в это ужасное время упорно и последовательно пытается переложить бремя ответственности за трудящихся с себя на работодателей.