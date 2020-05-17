Неудобные опросы

По данным ВЦИОМ, опубликованным 15 мая, доля доверяющих Владимиру Путину (из закрытого списка, предложенного социологами) снизилась с начала апреля по начало мая на пять процентных пунктов – с 72,1% до 67,1%, а не доверяющих – увеличилась более чем на 3 п. п. – с 25% до 28,4%. В другом опросе, где респонденты сами называют политиков, рейтинг президента изменился малозначительно: в марте (с августа 2019 г. ВЦИОМ приводит не еженедельные, а ежемесячные данные) ему доверяли 28,3%, не доверяли 8%, в апреле 27% и 7,4% соответственно.