Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Скорее в окопы! Конкурентная война в бизнесе уже началась

Пора готовиться к возобновлению экономической активности
Александр Сейнов , бизнес-консультант, член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса
Евгений Разумный / Ведомости

Несмотря на многообещающие обращения президента, российскому бизнесу пора рыть окопы. В мире это еще не так заметно. А российские компании, сами того не понимая, уже втянулись в жестокую конкурентную войну. И связано это с тем, что в отличие от экономически развитых стран у нашего малого и среднего предпринимателя нет нормального доступа к ресурсам. В какой-нибудь Германии ритейлер, продающий одежду и обувь, пересидит самоизоляцию, спокойно проведет реструктуризацию активов, уволит, а точнее, передаст на поруки государству ставших лишними работников, получит кредит в банке на развитие под смешной процент – и вперед, развиваться. А у нас в России? Еще зимой в сфере фэшн-ритейла на 3–5%, по разным оценкам, упали продажи – из-за слишком теплой зимы. А потом стали действовать ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, начались пропагандистские мероприятия – и стал проседать рынок перевозок, туризма, гостиничный и ресторанный бизнесы.

Еще в начале апреля «Коммерсантъ» предполагал, что продажи снизятся примерно на 25%. И это не просто проседание продаж, не просто убытки. С введением режима самоизоляции в России в некоторых бизнес-сферах стало очень плохо. «Выживаем или живем надеждой, что в ближайшее время магазины начнут открываться, – говорил в интервью «Фонтанке» основатель группы «Зенден» Андрей Павлов. – Компания представлена во всех регионах России, и мы, в принципе, всегда были готовы к каким-то кризисам и катаклизмам, стихийным бедствиям, но когда одновременно закрывается вся страна – это тяжело предугадать».

У потребителей в силу вынужденных обстоятельств, а также под влиянием государственной пропаганды сместился фокус приоритетов: приобретение обуви, одежды, планирование путешествий отошли на второй и даже третий план. Мало кто заметил, а случилось вот что.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных