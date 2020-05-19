Скорее в окопы! Конкурентная война в бизнесе уже началась

Скорее в окопы! Конкурентная война в бизнесе уже началасьПора готовиться к возобновлению экономической активности
Несмотря на многообещающие обращения президента, российскому бизнесу пора рыть окопы. В мире это еще не так заметно. А российские компании, сами того не понимая, уже втянулись в жестокую конкурентную войну. И связано это с тем, что в отличие от экономически развитых стран у нашего малого и среднего предпринимателя нет нормального доступа к ресурсам. В какой-нибудь Германии ритейлер, продающий одежду и обувь, пересидит самоизоляцию, спокойно проведет реструктуризацию активов, уволит, а точнее, передаст на поруки государству ставших лишними работников, получит кредит в банке на развитие под смешной процент – и вперед, развиваться. А у нас в России? Еще зимой в сфере фэшн-ритейла на 3–5%, по разным оценкам, упали продажи – из-за слишком теплой зимы. А потом стали действовать ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, начались пропагандистские мероприятия – и стал проседать рынок перевозок, туризма, гостиничный и ресторанный бизнесы.
Еще в начале апреля «Коммерсантъ» предполагал, что продажи снизятся примерно на 25%. И это не просто проседание продаж, не просто убытки. С введением режима самоизоляции в России в некоторых бизнес-сферах стало очень плохо. «Выживаем или живем надеждой, что в ближайшее время магазины начнут открываться, – говорил в интервью «Фонтанке» основатель группы «Зенден» Андрей Павлов. – Компания представлена во всех регионах России, и мы, в принципе, всегда были готовы к каким-то кризисам и катаклизмам, стихийным бедствиям, но когда одновременно закрывается вся страна – это тяжело предугадать».
У потребителей в силу вынужденных обстоятельств, а также под влиянием государственной пропаганды сместился фокус приоритетов: приобретение обуви, одежды, планирование путешествий отошли на второй и даже третий план. Мало кто заметил, а случилось вот что.