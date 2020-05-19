Скорее в окопы! Конкурентная война в бизнесе уже началась

Несмотря на многообещающие обращения президента, российскому бизнесу пора рыть окопы. В мире это еще не так заметно. А российские компании, сами того не понимая, уже втянулись в жестокую конкурентную войну. И связано это с тем, что в отличие от экономически развитых стран у нашего малого и среднего предпринимателя нет нормального доступа к ресурсам. В какой-нибудь Германии ритейлер, продающий одежду и обувь, пересидит самоизоляцию, спокойно проведет реструктуризацию активов, уволит, а точнее, передаст на поруки государству ставших лишними работников, получит кредит в банке на развитие под смешной процент – и вперед, развиваться. А у нас в России? Еще зимой в сфере фэшн-ритейла на 3–5%, по разным оценкам, упали продажи – из-за слишком теплой зимы. А потом стали действовать ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, начались пропагандистские мероприятия – и стал проседать рынок перевозок, туризма, гостиничный и ресторанный бизнесы.