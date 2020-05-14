Риски кризиса неплатежей растут

Риски кризиса неплатежей растутПроблемы контрагентов могут привести к эффекту домино и скачку банкротств после отмены моратория на них
Больше трети компаний почти из всех отраслей рискуют обанкротиться, показал мониторинг Центра стратегических разработок (ЦСР) 250 компаний (проводился с 20 по 26 апреля). В самом тяжелом состоянии компании из сферы торговли и услуг, высок риск банкротства также у легкой и пищевой промышленности. Но ключевой риск – банкротство контрагентов компаний (о нем сообщили 94% опрошенных предпринимателей). Это может привести к эффекту домино, когда экономически связанные компании банкротятся по цепочке, предупреждают эксперты ЦСР.
Основные причины банкротств, которые перечислили компании, — падение спроса на товары и услуги, невозможность обслуживать кредиты и вынужденная приостановка их работы. К концу апреля аналитики BCG и «Ромира» отмечали снижение потребительского спроса по 90% категорий продуктов и услуг. Резко снизился и индекс деловой активности PMI в сфере услуг – до 12,2 пункта с 37,1 пункта месяцем ранее (включает потребительские услуги (без розничной торговли), транспорт, коммуникации, финансы, страхование, недвижимость и др.). В целом экономическая активность в конце апреля упала на 33% по сравнению с уровнем, который был до введения нерабочих дней, говорил министр экономического развития Максим Решетников.
Компании в таких условиях все чаще рискуют стать неплатежеспособными. О риске банкротства «Уральских авиалиний» говорил порталу Ura.ru полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. На пороге массовых банкротств отрасль недвижимости, предупреждал владелец группы компаний «Экоофис» Андрей Ковалев. Мораторий на начисление штрафов за услуги ЖКХ может привести к кассовым разрывам генерирующих, сбытовых и сетевых компаний и ухудшению их финансового состояния вплоть до банкротства, делился старший аналитик АКРА Денис Красновский. Неоднократно о колоссальном падении выручки в отрасли общественного питания, которая может перерасти в массовые банкротства заявлял президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.
Пока действует мораторий на банкротства — до начала октября, — кредиторы не могут подавать заявления о банкротстве компаний (в том числе индивидуальных предпринимателей). Мораторий распространяется только на компании из наиболее пострадавших отраслей, системообразующие и стратегические предприятия. При этом компания может отказаться от защитных мер либо инициировать собственное банкротство. Уже отказались от моратория «Металлоинвест» и «Новатэк» (для этого нужно подать заявление в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). Отказ дает возможность компаниям выплачивать дивиденды, распределять прибыль между учредителями, а также выкупать или приобретать размещенные акции — всего этого нельзя делать во время действия моратория.
Мораторий сдерживает рост числа банкротств, пишет ЦСР. В апреле их число сократилось более чем в 10 раз в годовом выражении, свидетельствуют данные федресурса, было зафиксировано всего 112 сообщений о банкротстве, тогда как в апреле 2019 г. – 1191. Но спустя полгода есть риск их волнообразного роста, отмечают аналитики ЦСР: сейчас уже 22% опрошенных компаний планируют инициировать банкротства, а 78% думают об этом. И если сейчас основной риск срыва производственных цепочек на стороне поставщиков и подрядчиков, то через полгода он окажется на стороне покупателей и заказчиков, предупреждает ЦСР.
При этом 60% опрошенных компаний с высокой вероятностью банкротства не защищены мораторием. Но продление моратория или расширение сфер его действия – это не панацея с учетом того, что во время моратория растут риски злоупотреблений со стороны должника – например, вывод активов, признает ЦСР, а вместе с тем и недоверие между контрагентами. Мораторий нужно распространить на все пострадавшие предприятия, а не только на те, что в перечне, спорил бизнес-омбудсмен Борис Титов.
В качестве альтернативы ЦСР предлагает совершенствовать процедуру банкротства. Поправки в закон о банкротстве, подготовленные Минэкономразвития и направленные на упрощение банкротства, уже рассматриваются в Госдуме. В частности, они предлагают ввести новую процедуру – реструктуризацию долгов. Но можно ввести и более радикальные изменения – утверждение судом плана такой реструктуризации без согласия кредиторов (по законопроекту оно требуется) или при условии согласия определенного класса кредиторов, предлагает ЦСР, это поможет избежать блокировки реструктуризации отдельными кредиторами. Более 60% компаний, которые подвержены риску банкротства и чьи контрагенты обанкротились, поддерживают такие предложения, следует из мониторинга ЦСР. Представитель Минэкономразвития от комментариев отказался.