Риски кризиса неплатежей растут

Пока действует мораторий на банкротства — до начала октября, — кредиторы не могут подавать заявления о банкротстве компаний (в том числе индивидуальных предпринимателей). Мораторий распространяется только на компании из наиболее пострадавших отраслей, системообразующие и стратегические предприятия. При этом компания может отказаться от защитных мер либо инициировать собственное банкротство. Уже отказались от моратория «Металлоинвест» и «Новатэк» (для этого нужно подать заявление в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). Отказ дает возможность компаниям выплачивать дивиденды, распределять прибыль между учредителями, а также выкупать или приобретать размещенные акции — всего этого нельзя делать во время действия моратория.