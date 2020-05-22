Показательные выступления мусора

Мусорная реформа снова на слуху в России – чиновники обсуждают проект федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая должна регулировать все мусорные потоки в стране. Нынешний этап реформы едва ли можно считать последовательным развитием того, что началось в 2014 г., – прежде всего из-за разницы в целях.