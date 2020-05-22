Показательные выступления мусора

Показательные выступления мусораНовая схема обращения с отходами противоречит логике реформы
Мусорная реформа снова на слуху в России – чиновники обсуждают проект федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая должна регулировать все мусорные потоки в стране. Нынешний этап реформы едва ли можно считать последовательным развитием того, что началось в 2014 г., – прежде всего из-за разницы в целях.
Первый проект федеральной схемы обращения с ТКО, разработанный госкомпанией «Российский экологический оператор» (РЭО), одобрила 27 апреля зампред правительства Виктория Абрамченко, координирующая национальный проект «Экология».
Газета «Коммерсанть» проанализировала документ и написала 20 мая, что минимум за 101 млрд руб. предполагается построить и реконструировать 868 мусорных объектов (700 новых), включая 148 предприятий по сжиганию мусора (это без планов «Ростеха» построить еще 25 мусоросжигательных заводов), а также 351 мусорный полигон (253 новых). Предприятий переработки мусора среди новых объектов не более десяти, пишет «Коммерсантъ».