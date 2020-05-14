Еще 25 мусоросжигательных заводов построят «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ

Три госкорпорации – «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ – подписали соглашение о сотрудничестве для строительства 25 мусоросжигательных заводов, сообщили представители компаний. Заводы будут аналогичным тем, что строит структура «Ростеха» – «РТ-инвест» – в Подмосковье и Татарстане. Они будут сжигать отходы, оставшиеся после сортировки, и вырабатывать электроэнергию, а затем продавать ее по повышенному зеленому тарифу – так называемая энергетическая утилизация. Строиться заводы будут в городах, привлекающих туристов, и агломерациях с населением от 500 000 человек, сообщают госкорпорации. Где именно, представитель «РТ-инвеста» не уточнил.