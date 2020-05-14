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Еще 25 мусоросжигательных заводов построят «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ

На строительство потребуется 600 млрд рублей
Екатерина Мереминская

Три госкорпорации – «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ – подписали соглашение о сотрудничестве для строительства 25 мусоросжигательных заводов, сообщили представители компаний. Заводы будут аналогичным тем, что строит структура «Ростеха» – «РТ-инвест» – в Подмосковье и Татарстане. Они будут сжигать отходы, оставшиеся после сортировки, и вырабатывать электроэнергию, а затем продавать ее по повышенному зеленому тарифу – так называемая энергетическая утилизация. Строиться заводы будут в городах, привлекающих туристов, и агломерациях с населением от 500 000 человек, сообщают госкорпорации. Где именно, представитель «РТ-инвеста» не уточнил.

Строительство первых пяти подобных мусоросжигательных заводов (четырех в Подмосковье и одного в Татарстане) оценивается примерно в 160 млрд руб., из них 20% «РТ-инвест» финансирует из собственных средств, а 80% – за счет синдицированного кредита с участием ВЭБ.РФ и Газпромбанка. При строительстве новых заводов ВЭБ.РФ также будет обеспечивать финансирование. Госкорпорация рассчитывает привлечь инвестиции коммерческих банков и частных институтов, в том числе по государственно-частному партнерству и через «зеленые облигации». Расходы оцениваются в 600 млрд руб., из них 200 млрд руб. должен обеспечить ВЭБ.РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных