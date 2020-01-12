Загрязнение воды, воздуха и земли в России замедляет рост экономики

Уже сегодня грунты в зоне мерзлоты способны выдерживать нагрузку на 17% меньше, чем в 1970-е, а в отдельных регионах – на 45%, говорится в отчете. Это грозит опасной деформацией железных и автомобильных дорог и трубопроводов. Ущерб от климатических явлений до 2030 г. может составлять 2–3% ВВП в год, а на отдельных территориях – 5–6% ВРП, предупредила Счетная палата. Экспортно-сырьевой уклон промышленности означает непрерывное образование и накопление отходов – именно при добыче полезных ископаемых образуется 86,8% всех отходов (данные на 2016 г.). Если экономика будет развиваться по тому же сценарию, негативное воздействие на окружающую среду усилится, передал через представителя аудитор Счетной палаты Михаил Мень, а нацпроект «Экология» (стоимостью свыше 4 трлн до 2024 г., в том числе 3,2 трлн руб. внебюджетные источники. – «Ведомости») затрагивает не все вопросы, которые нужно решить для преодоления экологических проблем. Технологии и мощности устарели и обновляются медленно, поэтому высок вред окружающей среде, констатирует директор института экологии Высшей школы экономики Борис Моргунов.