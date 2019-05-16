Статья опубликована в № 4814 от 17.05.2019 под заголовком: Реформа мусора – на свалку
Незаконные свалки можно будет использовать еще четыре года
Больше отходы деть некуда, признало Минприроды
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Чиновники разрешат пользоваться нелегальными помойками в течение еще четырех лет
Евгений Егоров / Ведомости
Такой приказ подписало Минприроды и выпустил Минюст, рассказал замминистра природных ресурсов Владимир Логинов (его цитирует «Интерфакс»). Мера вынужденная из-за дефицита легальных полигонов, объяснил он.
В России ежегодно образуется около 70 млн т коммунальных отходов, из них перерабатывается 5–7%, остальное захоранивается. Всего для коммунальных отходов есть 1099 лицензированных мест размещения, уточнила и. о. завкафедрой экологического надзора РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Наталья Соколова. Но много и полигонов, выработавших ресурс, и несанкционированных свалок. В 2018 г. нерекультивированных свалок осталось более 8300.
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