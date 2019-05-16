Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4814 от 17.05.2019 под заголовком: Реформа мусора – на свалку

Незаконные свалки можно будет использовать еще четыре года

Больше отходы деть некуда, признало Минприроды

Такой приказ подписало Минприроды и выпустил Минюст, рассказал замминистра природных ресурсов Владимир Логинов (его цитирует «Интерфакс»). Мера вынужденная из-за дефицита легальных полигонов, объяснил он.

В России ежегодно образуется около 70 млн т коммунальных отходов, из них перерабатывается 5–7%, остальное захоранивается. Всего для коммунальных отходов есть 1099 лицензированных мест размещения, уточнила и. о. завкафедрой экологического надзора РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Наталья Соколова. Но много и полигонов, выработавших ресурс, и несанкционированных свалок. В 2018 г. нерекультивированных свалок осталось более 8300.

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Комментарии
kirill.shirinskiy
05:39 17.05.2019
Честно говоря это какой-то капец. Почему чиновники до сих пор не сделали хотя бы раздельный сбор по всей стране вообще непонятно. То ли лень, то ли идиотизм, то ли оба эти качества у чиновников. Смотришь на это и понимаешь, что качество гос. управления на чрезвычайно низком уровне.
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