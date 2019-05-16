Незаконные свалки можно будет использовать еще четыре года

Статья опубликована в № 4814 от 17.05.2019 под заголовком: Реформа мусора – на свалку

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Чиновники разрешат пользоваться нелегальными помойками в течение еще четырех лет Евгений Егоров / Ведомости

Такой приказ подписало Минприроды и выпустил Минюст, рассказал замминистра природных ресурсов Владимир Логинов (его цитирует «Интерфакс»). Мера вынужденная из-за дефицита легальных полигонов, объяснил он.

В России ежегодно образуется около 70 млн т коммунальных отходов, из них перерабатывается 5–7%, остальное захоранивается. Всего для коммунальных отходов есть 1099 лицензированных мест размещения, уточнила и. о. завкафедрой экологического надзора РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Наталья Соколова. Но много и полигонов, выработавших ресурс, и несанкционированных свалок. В 2018 г. нерекультивированных свалок осталось более 8300.