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Лекарственно-консервный рост

Какие отрасли экономики выиграли от пандемии
Павел Аптекарь
Евгений Разумный / Ведомости

Отдельные отрасли отечественной экономики продемонстрировали существенный рост в первой трети 2020 г. из-за резкого увеличения спроса населения и государства на некоторые товары. Сохранение нынешнего уровня производства лекарств, медицинского оборудования и некоторых продуктов через различные виды стимулирования может ускорить выход из рецессии и позволит создать запасы на случай второй волны эпидемии.

Промышленное производство в России с января по апрель 2020 г., по данным Росстата, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. уменьшилось лишь на 0,6%. Однако в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года оно снизилось на 6,6%, а в обрабатывающих отраслях и вовсе на 10%.

Из-за падения внешнего и внутреннего спроса и приостановки деятельности в период нерабочих дней уменьшились добыча энергоресурсов, производство в машиностроении, выпуск табака и тканей, сократилось производство автомобилей и электрооборудования. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных