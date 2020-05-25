Лекарственно-консервный рост

Лекарственно-консервный ростКакие отрасли экономики выиграли от пандемии
Отдельные отрасли отечественной экономики продемонстрировали существенный рост в первой трети 2020 г. из-за резкого увеличения спроса населения и государства на некоторые товары. Сохранение нынешнего уровня производства лекарств, медицинского оборудования и некоторых продуктов через различные виды стимулирования может ускорить выход из рецессии и позволит создать запасы на случай второй волны эпидемии.
Промышленное производство в России с января по апрель 2020 г., по данным Росстата, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. уменьшилось лишь на 0,6%. Однако в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года оно снизилось на 6,6%, а в обрабатывающих отраслях и вовсе на 10%.
Из-за падения внешнего и внутреннего спроса и приостановки деятельности в период нерабочих дней уменьшились добыча энергоресурсов, производство в машиностроении, выпуск табака и тканей, сократилось производство автомобилей и электрооборудования.