Лекарственно-консервный рост

Промышленное производство в России с января по апрель 2020 г., по данным Росстата, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. уменьшилось лишь на 0,6%. Однако в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года оно снизилось на 6,6%, а в обрабатывающих отраслях и вовсе на 10%.