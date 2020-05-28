Пир во время...

Обстоятельства коронакризиса обычно анализируют в объективных, считаемых показателях: человеческие утраты, потери в деньгах и процентах ВВП, выживаемость и летальность тех или иных бизнесов, целых отраслей. Реже исследуют субъективное – мнения и оценки происходящего. И наконец, практически не учитываются психология и эстетика процесса – мотивации, настроения, тональность и стиль коммуникации. Однако такая «окрашенность» отнюдь не второстепенна: сплошь и рядом именно она определяет выбор реальных траекторий движения при прочих равных. Тем более все эти моменты важны для квазиэлекторальных режимов, манипулирующих рейтингами и результатами выборов грубо, но все же в известных пределах. На развилках часто именно «атмосфера» определяет выбор между срывом в революцию или диктатуру. Уловить этот выбор помогает формальный анализ «прямой речи» общества в ее стилистических, языковых и жанровых особенностях.