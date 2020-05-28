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Пир во время...

Игрушечная реальность гораздо важней настоящей
Александр Рубцов
АГН «МОСКВА»

Обстоятельства коронакризиса обычно анализируют в объективных, считаемых показателях: человеческие утраты, потери в деньгах и процентах ВВП, выживаемость и летальность тех или иных бизнесов, целых отраслей. Реже исследуют субъективное – мнения и оценки происходящего. И наконец, практически не учитываются психология и эстетика процесса – мотивации, настроения, тональность и стиль коммуникации. Однако такая «окрашенность» отнюдь не второстепенна: сплошь и рядом именно она определяет выбор реальных траекторий движения при прочих равных. Тем более все эти моменты важны для квазиэлекторальных режимов, манипулирующих рейтингами и результатами выборов грубо, но все же в известных пределах. На развилках часто именно «атмосфера» определяет выбор между срывом в революцию или диктатуру. Уловить этот выбор помогает формальный анализ «прямой речи» общества в ее стилистических, языковых и жанровых особенностях.

Смехопанорама

Пандемия породила эпидемию. Речь о лавинообразном распространении в соцсетях невиданного ранее обилия шуток, острот, приколов, анекдотов и карикатур. В телевизоре рябит в глазах от «юмористических передач», но даже этот парад профессиональных клоунов бледнеет в сравнении с разливом иронии и сарказма в одном только фейсбуке. Вопрос лишь в том, чем вызваны эти приступы веселости: повальным легкомыслием, бессознательным вытеснением страха смерти – или же сублимацией неприятия власти с ее весьма своеобразным поведением на фоне общей беды?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных