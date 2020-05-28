Более 20% россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Больше всего тех, кто не верит в эпидемию, нашлось в Южном федеральном округе (41,1%). Более 40% опрошенных жителей округа считают, что ограничения, введенные из-за коронавируса, нужно было снимать раньше, а более 60% заявили, что ограничений должно быть меньше. Более половины (52,1%) участников опроса из Южного федерального округа столкнулись со снижением дохода или его лишением. Больше респондентов с такими проблемами было только в Северо-Кавказском федеральном округе — 53,8% опрошенных из региона либо лишились дохода, либо он значительно упал.