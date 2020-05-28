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Более 20% россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Ведомости

Почти четверть россиян (23,2%) считают эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц, еще 9,6% уверены, что опасность преувеличена. Это следует из данных исследования дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), пишет РБК. В интернет-опросе, проходившем в пять этапов с 18 марта по 26 мая, приняло участие свыше 30 000 человек из всех регионов России в возрасте 20—60 лет.

Больше всего тех, кто не верит в эпидемию, нашлось в Южном федеральном округе (41,1%). Более 40% опрошенных жителей округа считают, что ограничения, введенные из-за коронавируса, нужно было снимать раньше, а более 60% заявили, что ограничений должно быть меньше. Более половины (52,1%) участников опроса из Южного федерального округа столкнулись со снижением дохода или его лишением. Больше респондентов с такими проблемами было только в Северо-Кавказском федеральном округе — 53,8% опрошенных из региона либо лишились дохода, либо он значительно упал.

Поведение тех, кто не верит в эпидемию, кардинально отличается от поведения россиян, которые признают существование эпидемии, отмечают исследователи. Из числа скептиков три четверти респондентов (74,22%) считают, что в режиме самоизоляции не было необходимости, более половины (54%) выходят на прогулку, 43% навещают родственников. Из тех, кто не считает эпидемию выдумкой, только 10% не согласны с необходимостью режима самоизоляции, лишь 18% навещают родственников, а менее 12% встречаются с друзьями.

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К концу мая четверть опрошенных (25,6%) посчитали, что пик эпидемии еще не пройден. Думают, что пик позади и эпидемия пойдет на спад, 16,3% участников опроса. 26 мая президент Владимир Путин заявил со ссылкой на специалистов, что пик эпидемии коронавируса в России уже пройден. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных