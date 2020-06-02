Банкротство после коронавируса: чего стоит ждать

Банкротство после коронавируса: чего стоит ждатьРеформа одновременно с выходом из кризиса станет тяжким испытанием для системы
После победы над коронавирусом российский рынок ожидает не только многократное увеличение банкротств, но и большая реформа самого банкротного законодательства. Реабилитация должников вместо их ликвидации, слепой выбор арбитражных управляющих и доступность банкротства для физических лиц – основные направления реформы оглашены еще до кризиса. Но будет ли реформа скорректирована из-за пандемия и когда она начнется?
Каждый новый кризис вызывает панические настроения и заявления, что «мир никогда уже не будет прежним», а спустя несколько месяцев после апокалипсиса об остроте переживаний закономерно вспоминают только коллеги-банкротчики, разгребающие остатки рухнувших бизнесов. Остальная страна ходит в новые рестораны и магазины, открывшиеся на месте менее удачливых предшественников. Но законодательство о банкротстве хранит следы каждого из кризисов – все они заставляли проводить реформы. Достаточно вспомнить специальный режим банкротства банков, появившийся после кризиса 1998 г., и главу в законе о банкротстве об оспаривании сделок, которая принята после кризиса 2008 г.
Очередные изменения в российском законодательстве о банкротстве начали обсуждать задолго до пандемии. Самым заметным в последние месяцы был, пожалуй, проект реформы банкротного законодательства, подготовленный Минэкономразвития (хотя изменения в это законодательство обсуждаются и внедряются с завидным постоянством). Все дальнейшие шаги имеет смысл обсуждать с оглядкой на этот программный документ. Пожалуй, самая ожидаемая реформа – повсеместное использование реабилитационных процедур банкротства вместо ликвидационных. Сами по себе предложения Минэкономразвития в этой части (отмена заведомо бессмысленной и порой вредной процедуры наблюдения, более четкое разграничение оставшихся процедур) выглядят более чем здраво, но надеяться сейчас на революцию, увы, все равно не приходится. Самый замечательный банкротный закон не предоставит финансирование бизнесу, у которого не хватает средств на расчет с кредиторами, не даст закрывшемуся из-за пандемии ресторану возможности рассчитаться с арендатором, банком, поставщиком и налоговым органом. Поэтому единственной альтернативой ликвидации пока остается принудительное прекращение части обязательств должника в ущерб интересам кредиторов, а подобные благодеяния не могут быть массовыми, так как наносят удар по платежеспособности кредиторов – среди которых фискальный орган, а его интересы ущемлены у нас уж точно никак быть не могут.