Банки испугались внесудебного банкротства граждан

Правительство предложило ввести процедуру внесудебного банкротства граждан бесплатно, без привлечения арбитражного управляющего, за шесть месяцев и при долгах от 50 000 до 700 000 руб. Принятие закона в таком виде приведет к намеренному банкротству недобросовестных должников без серьезных последствий и росту невозврата кредитов, опасаются банки.