Банки испугались внесудебного банкротства граждан
Правительство предложило ввести процедуру внесудебного банкротства граждан бесплатно, без привлечения арбитражного управляющего, за шесть месяцев и при долгах от 50 000 до 700 000 руб. Принятие закона в таком виде приведет к намеренному банкротству недобросовестных должников без серьезных последствий и росту невозврата кредитов, опасаются банки.
Правительство отправило в Госдуму поправки ко второму чтению в закон «О банкротстве» 31 марта – оно выполняет поручение президента Владимира Путина сделать процедуру банкротства граждан простой и доступной в условиях пандемии коронавируса. «Ведомости» ознакомились с документом, их подлинность подтвердили источник в правительстве и человек, знающий ход обсуждения поправок.
«Ведомости» ознакомились с документом, их подлинность подтвердили источник в правительстве и человек, знающий ход обсуждения поправок.
Что предлагает правительство
Для подачи заявления на внесудебное банкротство, указано в поправках, человек должен соответствовать следующим критериям:
• Быть неплатежеспособным
• Общий размер его долга перед кредиторами должен быть от 50 000 до 700 000 руб.