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Банки испугались внесудебного банкротства граждан

Они ждут злоупотреблений, чтобы не платить по кредитам
Екатерина Литова Анна Червонная
РИА Новости

Правительство предложило ввести процедуру внесудебного банкротства граждан бесплатно, без привлечения арбитражного управляющего, за шесть месяцев и при долгах от 50 000 до 700 000 руб. Принятие закона в таком виде приведет к намеренному банкротству недобросовестных должников без серьезных последствий и росту невозврата кредитов, опасаются банки.

Правительство отправило в Госдуму поправки ко второму чтению в закон «О банкротстве» 31 марта – оно выполняет поручение президента Владимира Путина сделать процедуру банкротства граждан простой и доступной в условиях пандемии коронавируса. «Ведомости» ознакомились с документом, их подлинность подтвердили источник в правительстве и человек, знающий ход обсуждения поправок. 

«Ведомости» ознакомились с документом, их подлинность подтвердили источник в правительстве и человек, знающий ход обсуждения поправок. 

Ранее по теме: Правительство приостановило банкротства и выездные проверки из-за коронавируса

Что предлагает правительство

Для подачи заявления на внесудебное банкротство, указано в поправках, человек должен соответствовать следующим критериям:

• Быть неплатежеспособным

• Общий размер его долга перед кредиторами должен быть от 50 000 до 700 000 руб.

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