Цыплята на распутье

«Эти цыплята в Европе, они так и останутся цыплятами, если мы возьмем лидерство на себя и попросим их последовать за нами?» – «Ответ, господин президент, да и нет. Они не самые смелые ребята, но для них на кону больше, чем для нас». Разговор между Рональдом Рейганом и госсекретарем Александром Хейгом состоялся 22 декабря 1981 г., они обсуждали, как реагировать на введение Советами военного положения в Польше. Рейган предлагал ужесточить санкции вплоть до торгового эмбарго против СССР. По мнению Хейга, опиравшегося и на оценки разведки, Западная Европа была встревожена происходящим, однако не хотела разрывать экономические связи с Москвой.