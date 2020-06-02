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Цыплята на распутье

«Северный поток – 2» как индикатор развития Европы
Федор Лукьянов
Александр Демьянчук / ТАСС

«Эти цыплята в Европе, они так и останутся цыплятами, если мы возьмем лидерство на себя и попросим их последовать за нами?» – «Ответ, господин президент, да и нет. Они не самые смелые ребята, но для них на кону больше, чем для нас». Разговор между Рональдом Рейганом и госсекретарем Александром Хейгом состоялся 22 декабря 1981 г., они обсуждали, как реагировать на введение Советами военного положения в Польше. Рейган предлагал ужесточить санкции вплоть до торгового эмбарго против СССР. По мнению Хейга, опиравшегося и на оценки разведки, Западная Европа была встревожена происходящим, однако не хотела разрывать экономические связи с Москвой.

Почти 40 лет спустя история повторяется, и скоро выяснится, фарс это или иной жанр. Конгресс США с подачи сенаторов Теда Круза и Джеан Шахин рассмотрит законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2».

В начале 1980-х Штаты столкнулись с упорством «цыплят». Не только из-за выгоды для потребителей и подрядчиков, хотя такой фактор имел место. На берегах Атлантики по-разному видели смысл экономического взаимодействия с Кремлем. Вашингтон боялся советского газового крючка для союзников. Западная Европа полагала обратное: чем больше СССР зависит от европейского сбыта, тем меньше заинтересован в иной экспансии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных