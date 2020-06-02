Цыплята на распутье«Северный поток – 2» как индикатор развития Европы
«Эти цыплята в Европе, они так и останутся цыплятами, если мы возьмем лидерство на себя и попросим их последовать за нами?» – «Ответ, господин президент, да и нет. Они не самые смелые ребята, но для них на кону больше, чем для нас». Разговор между Рональдом Рейганом и госсекретарем Александром Хейгом состоялся 22 декабря 1981 г., они обсуждали, как реагировать на введение Советами военного положения в Польше. Рейган предлагал ужесточить санкции вплоть до торгового эмбарго против СССР. По мнению Хейга, опиравшегося и на оценки разведки, Западная Европа была встревожена происходящим, однако не хотела разрывать экономические связи с Москвой.
Почти 40 лет спустя история повторяется, и скоро выяснится, фарс это или иной жанр. Конгресс США с подачи сенаторов Теда Круза и Джеан Шахин рассмотрит законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2».
В начале 1980-х Штаты столкнулись с упорством «цыплят». Не только из-за выгоды для потребителей и подрядчиков, хотя такой фактор имел место. На берегах Атлантики по-разному видели смысл экономического взаимодействия с Кремлем. Вашингтон боялся советского газового крючка для союзников. Западная Европа полагала обратное: чем больше СССР зависит от европейского сбыта, тем меньше заинтересован в иной экспансии.