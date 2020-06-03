От изоляции – к миграции

От изоляции – к миграцииКак эпидемия скажется на мобильности населения
Российские регионы начинают выходить из режима самоизоляции, и есть повод задуматься о посткоронавирусных траекториях трудоспособной и самой активной части населения: как собственной (внутренняя миграция), так и иностранной, приезжающей в Россию на заработки (международная миграция).
Любой кризис бьет в первую очередь по занятости граждан и провоцирует перемещения людей в поисках работы. Это проглядывает, например, в динамике миграционного прироста в 1999 г., обусловленной финансовым кризисом 1998 г., а именно: рост кривой миграционного прироста межрегиональной миграции (как следствие возросшей мобильности населения в пределах страны) корреспондировал с сокращением миграционного прироста за счет обмена России с зарубежными странами практически вдвое (т. е. стало больше уезжать, чем до кризиса). Статистические данные показывают только регистрируемую миграцию, но всегда будут те, кто переезжает на новое место жительство вне системы официального учета.
Исследование российской молодежи, проведенное «Левада-центром» накануне пандемии (по исследовательской программе FES Youth Studies Фонда им. Фридриха Эберта), в целом демонстрировало привлекательность стратегии переезда среди 14–29-летних граждан России. Если говорить о реальном поведении, то 14% молодежи в отобранном возрастном интервале, закончившей учебу, уже сменили место жительства, потому что не смогли найти постоянную работу. Интересно, что народная поговорка «где родился, там и пригодился» массовой популярностью не пользуется: большинство молодых не считает, что место их рождения сколько-нибудь важно для поиска работы – намного важнее образование, опыт и даже удача. Территориальная мобильность в их представлениях – это, скорее, норма, а не предательство малой или большой родины.