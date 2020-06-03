Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

От изоляции – к миграции

Как эпидемия скажется на мобильности населения
Карина Пипия
Александр Гальперин / РИА

Российские регионы начинают выходить из режима самоизоляции, и есть повод задуматься о посткоронавирусных траекториях трудоспособной и самой активной части населения: как собственной (внутренняя миграция), так и иностранной, приезжающей в Россию на заработки (международная миграция).

Любой кризис бьет в первую очередь по занятости граждан и провоцирует перемещения людей в поисках работы. Это проглядывает, например, в динамике миграционного прироста в 1999 г., обусловленной финансовым кризисом 1998 г., а именно: рост кривой миграционного прироста межрегиональной миграции (как следствие возросшей мобильности населения в пределах страны) корреспондировал с сокращением миграционного прироста за счет обмена России с зарубежными странами практически вдвое (т. е. стало больше уезжать, чем до кризиса). Статистические данные показывают только регистрируемую миграцию, но всегда будут те, кто переезжает на новое место жительство вне системы официального учета. 

Исследование российской молодежи, проведенное «Левада-центром» накануне пандемии (по исследовательской программе FES Youth Studies Фонда им. Фридриха Эберта), в целом демонстрировало привлекательность стратегии переезда среди 14–29-летних граждан России. Если говорить о реальном поведении, то 14% молодежи в отобранном возрастном интервале, закончившей учебу, уже сменили место жительства, потому что не смогли найти постоянную работу. Интересно, что народная поговорка «где родился, там и пригодился» массовой популярностью не пользуется: большинство молодых не считает, что место их рождения сколько-нибудь важно для поиска работы – намного важнее образование, опыт и даже удача. Территориальная мобильность в их представлениях – это, скорее, норма, а не предательство малой или большой родины.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных