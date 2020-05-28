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Как Россия переезжает

Миграционные потоки мало влияют на социально-экономическое развитие регионов
Юлия Флоринская Никита Мкртчян Марина Карцева
Андрей Гордеев / Ведомости

Считается, что в России низкая миграционная мобильность и из-за этого тормозится экономическое развитие регионов. Однако это мнение не соответствует реальной картине.

Миграционные потоки на территории России разнообразны и довольно велики. Из региона в регион переезжают на постоянное место жительства российские долговременные мигранты, российские же граждане участвуют в межрегиональной трудовой миграции, в регионы также приезжают долговременные и трудовые мигранты из-за рубежа.

Численность долговременных мигрантов внутри России в последние годы стабилизировалась – свыше 4 млн человек, что примерно соответствует показателю позднесоветского времени, и это отнюдь не малая величина. По числу мигрантов, переселяющихся между регионами и муниципалитетами, Россия сопоставима с такими странами – членами Организации экономического сотрудничества и развития, как Германия или Япония, но это число существенно ниже, чем в США, Великобритании и Австралии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных