Как Россия переезжает

Как Россия переезжаетМиграционные потоки мало влияют на социально-экономическое развитие регионов
Считается, что в России низкая миграционная мобильность и из-за этого тормозится экономическое развитие регионов. Однако это мнение не соответствует реальной картине.
Миграционные потоки на территории России разнообразны и довольно велики. Из региона в регион переезжают на постоянное место жительства российские долговременные мигранты, российские же граждане участвуют в межрегиональной трудовой миграции, в регионы также приезжают долговременные и трудовые мигранты из-за рубежа.
Численность долговременных мигрантов внутри России в последние годы стабилизировалась – свыше 4 млн человек, что примерно соответствует показателю позднесоветского времени, и это отнюдь не малая величина. По числу мигрантов, переселяющихся между регионами и муниципалитетами, Россия сопоставима с такими странами – членами Организации экономического сотрудничества и развития, как Германия или Япония, но это число существенно ниже, чем в США, Великобритании и Австралии.