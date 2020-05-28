Как Россия переезжает

Численность долговременных мигрантов внутри России в последние годы стабилизировалась – свыше 4 млн человек, что примерно соответствует показателю позднесоветского времени, и это отнюдь не малая величина. По числу мигрантов, переселяющихся между регионами и муниципалитетами, Россия сопоставима с такими странами – членами Организации экономического сотрудничества и развития, как Германия или Япония, но это число существенно ниже, чем в США, Великобритании и Австралии.