Венчурное следствие

В поддержку Повалко выступил основатель Qiwi Сергей Солонин, а гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс поручился в суде за Повалко как за одного из самых высокопрофессиональных руководителей в инновационной сфере России. Директор учрежденного по предложению Владимира Путина Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов написал у себя на странице в Facebook, что руководители и топ-менеджеры венчурной индустрии в России и прежде боялись лишний раз принять рисковое или непопулярное решение, а теперь и вовсе прекратят их принимать.