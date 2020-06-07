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Венчурное следствие

Своеобразно понятая защита государственных денег нанесла удар по инновациям
Владимир Рувинский
Владимир Трефилов / РИА Новости

Дело против гендиректора государственной Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко насторожит иностранных инвесторов и добавит скепсиса в отношении к инновациям в России.

Гендиректору РВК следователи Следственного комитета вменяют в вину, что госкомпания не погасила досрочно заем, выданный ею в 2012 г. на срок до 2022 г. своей же дочерней фирме Soft Machines Inc – за пять лет до вступления Александра Повалко в должность, рассказал РБК его адвокат Георгий Антонов. Следствие расценило это как «халатность», Гагаринский районный суд столицы 5 июня отправил гендиректора РВК под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).

В поддержку Повалко выступил основатель Qiwi Сергей Солонин, а гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс поручился в суде за Повалко как за одного из самых высокопрофессиональных руководителей в инновационной сфере России. Директор учрежденного по предложению Владимира Путина Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов написал у себя на странице в Facebook, что руководители и топ-менеджеры венчурной индустрии в России и прежде боялись лишний раз принять рисковое или непопулярное решение, а теперь и вовсе прекратят их принимать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных