Венчурное следствие

Венчурное следствиеСвоеобразно понятая защита государственных денег нанесла удар по инновациям
Дело против гендиректора государственной Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко насторожит иностранных инвесторов и добавит скепсиса в отношении к инновациям в России.
Гендиректору РВК следователи Следственного комитета вменяют в вину, что госкомпания не погасила досрочно заем, выданный ею в 2012 г. на срок до 2022 г. своей же дочерней фирме Soft Machines Inc – за пять лет до вступления Александра Повалко в должность, рассказал РБК его адвокат Георгий Антонов. Следствие расценило это как «халатность», Гагаринский районный суд столицы 5 июня отправил гендиректора РВК под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).
В поддержку Повалко выступил основатель Qiwi Сергей Солонин, а гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс поручился в суде за Повалко как за одного из самых высокопрофессиональных руководителей в инновационной сфере России. Директор учрежденного по предложению Владимира Путина Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов написал у себя на странице в Facebook, что руководители и топ-менеджеры венчурной индустрии в России и прежде боялись лишний раз принять рисковое или непопулярное решение, а теперь и вовсе прекратят их принимать.