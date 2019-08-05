Силовики в поисках ренты
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Есть такое ракообразное – сymothoa exigua – «мокрица, пожирающая язык». Она проникает через жабры рыбы, высасывает кровь из ее языка и прикрепляется к его культе. После этого рыба может использовать паразита так же, как и обычный язык. Она не умирает, по крайней мере сразу, но не растет и теряет в весе.
Это отличная аллегория того, что происходит в нашей экономике. Рыба – это бизнес, а мокрица – силовики. За последние полгода тому есть как минимум два ярких примера. С одной стороны, сам бизнес привлекает правоохранительные ведомства в качестве карательного инструмента, когда нужно затормозить развитие конкурента или даже совершить рейдерский захват. Вспомним дело Baring Vostok. С другой стороны, сами силовики могут быть напрямую вовлечены в бизнес, как показывает свежее расследование The Bell и издания «Проект» о миллиардных банковских операциях сотрудников управления «К» ФСБ.
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