Мнения / Аналитика / Правила игры
Статья опубликована в № 4869 от 05.08.2019 под заголовком: Силовики в поисках ренты

Силовики в поисках ренты

Участие силовиков в бизнесе убивает экономический рост
Максим Буев

Есть такое ракообразное – сymothoa exigua – «мокрица, пожирающая язык». Она проникает через жабры рыбы, высасывает кровь из ее языка и прикрепляется к его культе. После этого рыба может использовать паразита так же, как и обычный язык. Она не умирает, по крайней мере сразу, но не растет и теряет в весе.

Это отличная аллегория того, что происходит в нашей экономике. Рыба – это бизнес, а мокрица – силовики. За последние полгода тому есть как минимум два ярких примера. С одной стороны, сам бизнес привлекает правоохранительные ведомства в качестве карательного инструмента, когда нужно затормозить развитие конкурента или даже совершить рейдерский захват. Вспомним дело Baring Vostok. С другой стороны, сами силовики могут быть напрямую вовлечены в бизнес, как показывает свежее расследование The Bell и издания «Проект» о миллиардных банковских операциях сотрудников управления «К» ФСБ.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике