Испытание котов колбасой

«Котлета с пюрешкой» – некоммерческий проект мониторинга минимальных розничных цен на продукты, составляющих условный ежедневный рацион среднестатистического россиянина. Сюда входят завтрак (овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина), обед (салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб) и ужин (салат «Оливье», поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб). Всего 31 продукт. Замеры цен происходят в один и тот же день, в одно и то же время во всех регионах-участниках. Мониторинг проводится как в федеральных, так и в местных розничных сетях. Проект впервые был проведен в Великом Новгороде в начале апреля 2020 г. местным маркетинговым агентством «Медиа-полюс».