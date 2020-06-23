Испытание котов колбасой

Испытание котов колбасойИсследование «Котлета с пюрешкой» показывает, сколько стоит прокормиться в России
В начале июня 2020 г. полсотни российских исследовательских и рекламных компаний при содействии сети региональных исследовательских компаний «Полстеры.рф» провели очередную волну мониторинга стоимости продуктов питания «Котлета с пюрешкой».
«Котлета с пюрешкой» – некоммерческий проект мониторинга минимальных розничных цен на продукты, составляющих условный ежедневный рацион среднестатистического россиянина. Сюда входят завтрак (овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина), обед (салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб) и ужин (салат «Оливье», поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб). Всего 31 продукт. Замеры цен происходят в один и тот же день, в одно и то же время во всех регионах-участниках. Мониторинг проводится как в федеральных, так и в местных розничных сетях. Проект впервые был проведен в Великом Новгороде в начале апреля 2020 г. местным маркетинговым агентством «Медиа-полюс».
Июньская волна исследования прошла 9 июня: 60 городов России в 58 регионах – от Магадана до Калининграда, включая все миллионники. В среднем в каждом городе изучались цены в 4–5 магазинах. В 40 городах уже удалось измерить динамику цен.