Реальные зарплаты в России в апреле снизились на 2%

Уровень безработицы, по данным Росстата, в мае вырос до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте. Общая численность безработных в России в мае 2020 г. увеличилась по сравнению с апрелем на 227 000 человек и составила 4,5 млн. По оценкам Минэкономразвития, уровень безработицы вырастет с 4,6% в 2019 г. до 5,7% в 2020 г. Сокращение числа занятых в экономике прогнозируется на 800 000 человек.