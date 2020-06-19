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Реальные зарплаты в России в апреле снизились на 2%

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Зарплаты россиян в реальном выражении (с учетом инфляции) за апрель 2020 г. снизились на 2% в годовом выражении после роста на 5,9% в марте. Это первое падение реальных зарплат с июля 2016 г., следует из данных Росстата.

Среднемесячная номинальная зарплата в апреле увеличилась на 1% годовых и составила 49 306 руб. Но если сравнивать показатель апреля с мартом, то зарплата снизилась на 3,5%.

На апрель пришелся объявленный президентом России Владимиром Путиным период нерабочих дней. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, падение реальных располагаемых доходов людей составит 3,5% вместо 3,8%, а зарплат – 3,6% вместо прогнозируемых ранее 3,9%.

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Уровень безработицы, по данным Росстата, в мае вырос до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте. Общая численность безработных в России в мае 2020 г. увеличилась по сравнению с апрелем на 227 000 человек и составила 4,5 млн. По оценкам Минэкономразвития, уровень безработицы вырастет с 4,6% в 2019 г. до 5,7% в 2020 г. Сокращение числа занятых в экономике прогнозируется на 800 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных