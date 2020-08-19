Отложенная угроза экономике

Отложенная угроза экономикеМожет ли банк непрофильных активов работать с плохими долгами
По данным Банка России, в первую неделю августа ровно в половине отраслей – в 43 из 86 – зафиксировано превышение входящих денежных потоков над нормальным уровнем, что является максимумом с марта 2020 г. Но восстановление экономической активности носит пока неустойчивый характер, в ряде отраслей объем платежей стабилизировался на более низком уровне, чем в прошлом году.
Минэкономики предполагает, что глубина падения ВВП будет около 5%, «Эксперт РА» прогнозирует минус 3,8%, Всемирный банк – минус 6%. Медленное, а главное – подозрительно выборочное (ограничения-то сняты для всех) восстановление выручки и финансового состояния компаний различных отраслей усиливает проблему плохих долгов. Банкам продлили регулятивные послабления, но, например, аналитики Moody’s полагают, что это лишь демотивирует их наращивать капитал и маскирует проблемы сектора.