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Отложенная угроза экономике

Может ли банк непрофильных активов работать с плохими долгами
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

По данным Банка России, в первую неделю августа ровно в половине отраслей – в 43 из 86 – зафиксировано превышение входящих денежных потоков над нормальным уровнем, что является максимумом с марта 2020 г. Но восстановление экономической активности носит пока неустойчивый характер, в ряде отраслей объем платежей стабилизировался на более низком уровне, чем в прошлом году.

Минэкономики предполагает, что глубина падения ВВП будет около 5%, «Эксперт РА» прогнозирует минус 3,8%, Всемирный банк – минус 6%. Медленное, а главное – подозрительно выборочное (ограничения-то сняты для всех) восстановление выручки и финансового состояния компаний различных отраслей усиливает проблему плохих долгов. Банкам продлили регулятивные послабления, но, например, аналитики Moody’s полагают, что это лишь демотивирует их наращивать капитал и маскирует проблемы сектора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных