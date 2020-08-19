Отложенная угроза экономике

По данным Банка России, в первую неделю августа ровно в половине отраслей – в 43 из 86 – зафиксировано превышение входящих денежных потоков над нормальным уровнем, что является максимумом с марта 2020 г. Но восстановление экономической активности носит пока неустойчивый характер, в ряде отраслей объем платежей стабилизировался на более низком уровне, чем в прошлом году.