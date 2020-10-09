Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Хронически убыточные банки

В ближайший год с рынка уйдет около 40 кредитных организаций
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

В России сформировался целый класс банков – хронически убыточные кредитные организации. Банк России и ранее обращал внимание на наличие подобных банков в системе, на этой неделе была обнародована оценка их количества. Александр Данилов, директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России, в интервью «РИА Новости» заявил, что хронически убыточными являются «около сорока» банков. «Однако их суммарная доля в активах [российской банковской системы] около 1%, т. е. это вообще ничтожная цифра в масштабах сектора», – добавил он. Замечу, что эти оценки регулятора практически совпадают с прогнозами агентства «Эксперт РА», которое считает, что в ближайший год рынок покинет как раз около 40 банков.

В течение всего прошлого года доля убыточных банков в общем количестве кредитных организаций не превышала 20%. Но начиная с марта 2020-го по очевидным причинам она заметно увеличилась, перейдя отметку в четверть всех банков. Понятно, что банки испытывают очень сильное давление на прибыль из-за пандемии. В частности, в секторе наблюдается значительная недополученная прибыль из-за сокращения комиссионных продаж различных продуктов, в первую очередь – страховых. Негативный эффект связан с падением ставок по кредитам, что влечет за собой и сокращение процентной маржи. Серьезно повлиять на прибыль сектора могло и ухудшение качества банковских активов, что вызывает необходимость резервирования (которое осуществляется из чистой прибыли). Но пока этот фактор слабо проявляет себя, сдерживаясь масштабной реструктуризацией кредитов и различными регуляторными послаблениями.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных