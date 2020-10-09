Хронически убыточные банки

В течение всего прошлого года доля убыточных банков в общем количестве кредитных организаций не превышала 20%. Но начиная с марта 2020-го по очевидным причинам она заметно увеличилась, перейдя отметку в четверть всех банков. Понятно, что банки испытывают очень сильное давление на прибыль из-за пандемии. В частности, в секторе наблюдается значительная недополученная прибыль из-за сокращения комиссионных продаж различных продуктов, в первую очередь – страховых. Негативный эффект связан с падением ставок по кредитам, что влечет за собой и сокращение процентной маржи. Серьезно повлиять на прибыль сектора могло и ухудшение качества банковских активов, что вызывает необходимость резервирования (которое осуществляется из чистой прибыли). Но пока этот фактор слабо проявляет себя, сдерживаясь масштабной реструктуризацией кредитов и различными регуляторными послаблениями.