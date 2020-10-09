Хронически убыточные банки

Хронически убыточные банкиВ ближайший год с рынка уйдет около 40 кредитных организаций
В России сформировался целый класс банков – хронически убыточные кредитные организации. Банк России и ранее обращал внимание на наличие подобных банков в системе, на этой неделе была обнародована оценка их количества. Александр Данилов, директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России, в интервью «РИА Новости» заявил, что хронически убыточными являются «около сорока» банков. «Однако их суммарная доля в активах [российской банковской системы] около 1%, т. е. это вообще ничтожная цифра в масштабах сектора», – добавил он. Замечу, что эти оценки регулятора практически совпадают с прогнозами агентства «Эксперт РА», которое считает, что в ближайший год рынок покинет как раз около 40 банков.
В течение всего прошлого года доля убыточных банков в общем количестве кредитных организаций не превышала 20%. Но начиная с марта 2020-го по очевидным причинам она заметно увеличилась, перейдя отметку в четверть всех банков. Понятно, что банки испытывают очень сильное давление на прибыль из-за пандемии. В частности, в секторе наблюдается значительная недополученная прибыль из-за сокращения комиссионных продаж различных продуктов, в первую очередь – страховых. Негативный эффект связан с падением ставок по кредитам, что влечет за собой и сокращение процентной маржи. Серьезно повлиять на прибыль сектора могло и ухудшение качества банковских активов, что вызывает необходимость резервирования (которое осуществляется из чистой прибыли). Но пока этот фактор слабо проявляет себя, сдерживаясь масштабной реструктуризацией кредитов и различными регуляторными послаблениями.