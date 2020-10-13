Опасные кредиты

Опасные кредитыНа перегретом рынке может надуться пузырь
В сентябре российские банки выдали розничных кредитов на сумму 1,1 трлн руб., такая планка взята впервые в истории. Тут можно было бы порассуждать о постпандемийном восстановлении рынка и отложенном спросе, но мешает одно обстоятельство: по данным Frank RG, сразу половина этой суммы – 512 млрд руб. – пришлась на ипотечные кредиты. Остальные сегменты рынка розничного кредитования, напротив, просели: кредиты наличными сократились на 1,3% по сравнению с августом, автокредиты упали на 1,7%, POS-кредиты – почти на 4%. Ипотека же за счет бешеной популярности льготной государственной программы со ставкой 6,5% прибавила в выдачах сразу 23%.
Не удивительно, что Минфин предложил продлить ее до конца 2021 г., хотя изначально предполагалось, что программа будет завершена к 1 ноября этого года (см. статью на стр. 10). Замминистра финансов Алексей Моисеев привел данные, согласно которым по состоянию на 8 октября 2020 г. банками по данной программе одобрено около 500 000 заявок и заключено 224 400 кредитных договоров на 630,8 млрд руб. Учитывая, что, по данным Дом.РФ, всего за три квартала этого года было выдано более 1 млн ипотечных кредитов на сумму около 2,7 трлн руб., нетрудно подсчитать, что льготная ипотека обеспечила почти четверть всех выдач с начала года. При том что запущена программа была только в мае. Еще летом лимит по «госипотеке» был повышен с изначальных 740 млрд до 900 млрд руб., а если предложение Минфина будет одобрено, то лимит вырастет в разы – до 2,8 трлн руб.