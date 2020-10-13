Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Опасные кредиты

На перегретом рынке может надуться пузырь
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

В сентябре российские банки выдали розничных кредитов на сумму 1,1 трлн руб., такая планка взята впервые в истории. Тут можно было бы порассуждать о постпандемийном восстановлении рынка и отложенном спросе, но мешает одно обстоятельство: по данным Frank RG, сразу половина этой суммы – 512 млрд руб. – пришлась на ипотечные кредиты. Остальные сегменты рынка розничного кредитования, напротив, просели: кредиты наличными сократились на 1,3% по сравнению с августом, автокредиты упали на 1,7%, POS-кредиты – почти на 4%. Ипотека же за счет бешеной популярности льготной государственной программы со ставкой 6,5% прибавила в выдачах сразу 23%.

Не удивительно, что Минфин предложил продлить ее до конца 2021 г., хотя изначально предполагалось, что программа будет завершена к 1 ноября этого года (см. статью на стр. 10). Замминистра финансов Алексей Моисеев привел данные, согласно которым по состоянию на 8 октября 2020 г. банками по данной программе одобрено около 500 000 заявок и заключено 224 400 кредитных договоров на 630,8 млрд руб. Учитывая, что, по данным Дом.РФ, всего за три квартала этого года было выдано более 1 млн ипотечных кредитов на сумму около 2,7 трлн руб., нетрудно подсчитать, что льготная ипотека обеспечила почти четверть всех выдач с начала года. При том что запущена программа была только в мае. Еще летом лимит по «госипотеке» был повышен с изначальных 740 млрд до 900 млрд руб., а если предложение Минфина будет одобрено, то лимит вырастет в разы – до 2,8 трлн руб.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных