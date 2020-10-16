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Зеленый шум идет дорогой авиационного

России пора занять активную позицию в зеленой экономике
Дмитрий Гришанков , генеральный директор рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика)
PIXABAY

Незаметно мы привыкаем к зеленому шуму: то Грета Тунберг будоражит информационное пространство, то вполне буднично объявляют о многомиллиардных зеленых займах – вот и Еврокомиссия решила разместить социальные облигации на 100 млрд евро. Никого уже не удивляет зеленое страхование, зеленый лизинг и т. д. В России количество «зеленых» экспертов скоро явно превысит суммарное количество банков, брокеров и страховщиков вместе взятых. И над всей этой конструкцией лозунг: зеленым («ответственным», «устойчиво-развитым», «ESG-ориентированным» и др.) быть выгодно.

Давайте по-честному. На соблюдении зеленых правил пока никто толком не заработал. Зеленые финансы ничуть не дешевле финансов других цветов. И зеленая секция Московской биржи тоже пока совсем не переполнена. А аналитики Morgan Stanley заявили, что и в мире нет статистически значимых различий в доходности ESG и традиционных фондов. Тем не менее в эту игру по всему миру уже вовлечены триллионы долларов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных