Зеленый шум идет дорогой авиационного

Зеленый шум идет дорогой авиационногоРоссии пора занять активную позицию в зеленой экономике
Незаметно мы привыкаем к зеленому шуму: то Грета Тунберг будоражит информационное пространство, то вполне буднично объявляют о многомиллиардных зеленых займах – вот и Еврокомиссия решила разместить социальные облигации на 100 млрд евро. Никого уже не удивляет зеленое страхование, зеленый лизинг и т. д. В России количество «зеленых» экспертов скоро явно превысит суммарное количество банков, брокеров и страховщиков вместе взятых. И над всей этой конструкцией лозунг: зеленым («ответственным», «устойчиво-развитым», «ESG-ориентированным» и др.) быть выгодно.
Давайте по-честному. На соблюдении зеленых правил пока никто толком не заработал. Зеленые финансы ничуть не дешевле финансов других цветов. И зеленая секция Московской биржи тоже пока совсем не переполнена. А аналитики Morgan Stanley заявили, что и в мире нет статистически значимых различий в доходности ESG и традиционных фондов. Тем не менее в эту игру по всему миру уже вовлечены триллионы долларов.