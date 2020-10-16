Зеленый шум идет дорогой авиационного

Давайте по-честному. На соблюдении зеленых правил пока никто толком не заработал. Зеленые финансы ничуть не дешевле финансов других цветов. И зеленая секция Московской биржи тоже пока совсем не переполнена. А аналитики Morgan Stanley заявили, что и в мире нет статистически значимых различий в доходности ESG и традиционных фондов. Тем не менее в эту игру по всему миру уже вовлечены триллионы долларов.