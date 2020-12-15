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Плюс-минус миллион ИП

Почему государство не поддерживает малый бизнес
Андрей Стась
Евгений Разумный / Ведомости

На днях уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что «пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и индивидуальных предпринимателей от общего числа 6,05 млн, т. е. до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП». А до этого глава Счетной палаты Алексей Кудрин согласился «со сложным положением малого и среднего бизнеса». Предполагается, сказал Кудрин, что до трети компаний с учетом второй волны коронавируса может остановиться: «Может быть, это даже минимум».

Программа поддержки МСП со стороны государства не удалась почти ни в чем. Перечень пострадавших отраслей, составленный еще в начале апреля, сегодня выглядит не соответствующим реальности, а его применение построено на соответствии предприятий конкретным ОКВЭД, что часто лишает их права на получение поддержки. Банки во многих случаях саботировали программу льготного кредитования на выплату зарплаты. С налоговыми послаблениями, похоже, тоже погорячились – ФНС активно блокирует счета малых предприятий за несвоевременную уплату налогов, в том числе за периоды «нерабочих дней». Суммы, выделенные на поддержку каждого отдельного предприятия, тоже не идут ни в какое сравнение с программами поддержки в других крупных экономиках мира. Бизнес оставлен один на один с арендодателями, которые в большинстве случаев не только не сделали шага навстречу арендаторам, но и ужесточили свою политику. Единственное, что действительно пока работает, – это мораторий на банкротства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных