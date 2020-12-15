Плюс-минус миллион ИП

Программа поддержки МСП со стороны государства не удалась почти ни в чем. Перечень пострадавших отраслей, составленный еще в начале апреля, сегодня выглядит не соответствующим реальности, а его применение построено на соответствии предприятий конкретным ОКВЭД, что часто лишает их права на получение поддержки. Банки во многих случаях саботировали программу льготного кредитования на выплату зарплаты. С налоговыми послаблениями, похоже, тоже погорячились – ФНС активно блокирует счета малых предприятий за несвоевременную уплату налогов, в том числе за периоды «нерабочих дней». Суммы, выделенные на поддержку каждого отдельного предприятия, тоже не идут ни в какое сравнение с программами поддержки в других крупных экономиках мира. Бизнес оставлен один на один с арендодателями, которые в большинстве случаев не только не сделали шага навстречу арендаторам, но и ужесточили свою политику. Единственное, что действительно пока работает, – это мораторий на банкротства.