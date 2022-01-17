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ESG как разновидность хайпа

Куда вкладываются средства «ответственных инвесторов»
Владимир Шаповалов , декан факультета международного бизнеса и делового администрирования МГИМО
ALAIN JOCARD / AFP

В мире наблюдается взрывной рост интереса к ответственному инвестированию. В моду вошла тематика ESG, охватывающая экологические, социальные и корпоративные факторы. Число фондов, декларирующих вложения по принципу ответственного финансирования, все время растет. По оценкам Deloitte, объем их совокупного портфеля уже превышает $50 млрд.

Но если присмотреться внимательнее, то мы увидим, что средства ответственных инвесторов идут преимущественно в традиционные секторы, такие как IT, которые как ранее были, так и сегодня по-прежнему далеки от ключевых сюжетов ESG-повестки – например, углеродного следа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных