ESG как разновидность хайпа

Но если присмотреться внимательнее, то мы увидим, что средства ответственных инвесторов идут преимущественно в традиционные секторы, такие как IT, которые как ранее были, так и сегодня по-прежнему далеки от ключевых сюжетов ESG-повестки – например, углеродного следа.