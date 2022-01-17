ESG как разновидность хайпа

ESG как разновидность хайпаКуда вкладываются средства «ответственных инвесторов»
В мире наблюдается взрывной рост интереса к ответственному инвестированию. В моду вошла тематика ESG, охватывающая экологические, социальные и корпоративные факторы. Число фондов, декларирующих вложения по принципу ответственного финансирования, все время растет. По оценкам Deloitte, объем их совокупного портфеля уже превышает $50 млрд.
Но если присмотреться внимательнее, то мы увидим, что средства ответственных инвесторов идут преимущественно в традиционные секторы, такие как IT, которые как ранее были, так и сегодня по-прежнему далеки от ключевых сюжетов ESG-повестки – например, углеродного следа.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам