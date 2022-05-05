Почему государство не должно регулировать цены на продукты

В марте 2022 г. индекс потребительских цен составил 116,7% по сравнению с мартом 2021 г. и 107,6% за сам март месяц. Из товарных групп больше всего подорожала плодоовощная продукция (+35%). Например, цены на капусту белокочанную в марте 2022 г. выросли в 3,8 раза по отношению к марту 2021 г. и на 78% по отношению к декабрю 2021 г., а на сахар-песок – на 70 и 51% соответственно. При этом реальные располагаемые доходы населения, по данным Росстата, снизились в I квартале 2022 г. на 1,2%.