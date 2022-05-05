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Почему государство не должно регулировать цены на продукты

Не стоит прибегать к рецептам, которые уже показали свою несостоятельность
Надежда Косарева , президент фонда «Институт экономики города»
Мы уже привыкли к тому, что у нас нет дефицита товаров, главное – иметь средства, чтобы их купить / Максим Стулов / Ведомости

В последнее время все чаще звучат призывы к государственному регулированию цен на основные продукты питания и некоторые другие приоритетные для населения товары. Например, предлагается зафиксировать их на уровне января 2022 г., и такие предложения на первый взгляд выглядят логичными. Но на практике такая мера может привести к повышению цен и снижению доступности товаров.

В марте 2022 г. индекс потребительских цен составил 116,7% по сравнению с мартом 2021 г. и 107,6% за сам март месяц. Из товарных групп больше всего подорожала плодоовощная продукция (+35%). Например, цены на капусту белокочанную в марте 2022 г. выросли в 3,8 раза по отношению к марту 2021 г. и на 78% по отношению к декабрю 2021 г., а на сахар-песок – на 70 и 51% соответственно. При этом реальные располагаемые доходы населения, по данным Росстата, снизились в I квартале 2022 г. на 1,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных