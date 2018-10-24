Медийная призма отвращения
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Еще не улегся народный гнев от пенсионной реформы, как пролезло в поле бокового зрения предложение похожего рода: штрафовать самозанятых на 100% дохода. По крайней мере так могло, точнее, так должно было показаться.
Что же произошло? Депутат Госдумы Андрей Макаров предложил штрафовать в первый раз на 20%, а во второй раз и на 100% самозанятых россиян, которые будут уклоняться от уплаты налогов. Макаров не похож на экстравагантных парламентариев, которые то кружевные трусы предложат запретить, то еще что-нибудь в том же духе придумают. Макаров – глава бюджетного комитета, и все это происходит перед первым чтением закона о самозанятых, который был разработан и согласован с Кремлем еще в сентябре. Стоит ли говорить, что возглавляемый Макаровым комитет уже одобрил его предложение.
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