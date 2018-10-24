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Статья опубликована в № 4682 от 25.10.2018 под заголовком: Медийная призма отвращения

Медийная призма отвращения

Коммуникативный разрыв между элитами и народом настолько велик, что все инициативы власти обречены восприниматься как очередное зло
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Илья Клишин

Еще не улегся народный гнев от пенсионной реформы, как пролезло в поле бокового зрения предложение похожего рода: штрафовать самозанятых на 100% дохода. По крайней мере так могло, точнее, так должно было показаться.

Что же произошло? Депутат Госдумы Андрей Макаров предложил штрафовать в первый раз на 20%, а во второй раз и на 100% самозанятых россиян, которые будут уклоняться от уплаты налогов. Макаров не похож на экстравагантных парламентариев, которые то кружевные трусы предложат запретить, то еще что-нибудь в том же духе придумают. Макаров – глава бюджетного комитета, и все это происходит перед первым чтением закона о самозанятых, который был разработан и согласован с Кремлем еще в сентябре. Стоит ли говорить, что возглавляемый Макаровым комитет уже одобрил его предложение.

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Комментарии
oleg.goryachev.902
21:21 24.10.2018
Большинство как раз поняло всё правильно - народ собираются кинуть. Это 4% или 6% власти могут засунуть себе куда угодно. Когда они меняют законы каждые два года эти проценты ничего не стоят. Сегодня 4%, завтра 24% - это просто пустая ничего не значащая болтовня. А вот штраф - это не болтовня, это реальные деньги, которые кому-то придется платить
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