Технология стресса для власти

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«Умное голосование», новая тактика работы на выборах, предложенная Алексеем Навальным, при первом знакомстве кажется всего лишь переизданием знаменитого призыва «Голосуй за любую другую партию!». В чем же отличие предлагаемой тактики от той, которая использовалась в 2011 г.?

Прежде всего разница в организационных и медийных возможностях самого Навального и его движения. В 2011 г. он был один, единственным рупором для всех его идей был блог в LiveJournal. Очевидно, что если бы тогда Навальный призвал голосовать за какую-то конкретную партию, а не оставил выбор за теми, кто принял его тактику, то эффект от всей акции мог бы быть иным – как минимум, протестные голоса не разделились бы между несколькими партиями, а достались какой-то одной, что могло создать иную расстановку сил в Думе.