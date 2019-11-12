Чем опасна диктатура безопасности
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В России продолжают обсуждаться и реализовываться многочисленные инициативы по усилению регулирования и контроля над интернетом. У большей части есть вполне понятное рациональное зерно с точки зрения обеспечения безопасности. Но практически во всех случаях у этих мер есть и весьма ощутимые негативные экономические последствия: одни только слухи о предлагаемых законодательных мерах по ограничению доли иностранцев в значимых интернет-ресурсах приводили к колебаниям в цене акций того же «Яндекса», что обошлось компании в миллионы долларов.
Само по себе ужесточение регулирования – общемировой тренд. Интернет, долго считавшийся во всем мире территорией свободы, начал играть слишком важную роль в жизни людей, а вопросы безопасности, антимонопольного регулирования, доступа к персональной информации, манипулирования общественным мнением стали слишком важными, чтобы власти могли позволить себе продолжать их игнорировать. В России сегодня соображения безопасности явно превалируют и над экономическими последствиями, и тем более над вопросами защиты частной информации.
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