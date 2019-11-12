Мнения / Аналитика / Жизнь в цифрах
Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Чем опасна диктатура безопасности

Чем опасна диктатура безопасности

Игнорирование интересов технологических компаний в угоду сиюминутным соображениям безопасности может дорого обойтись государству
Рубен Ениколопов

В России продолжают обсуждаться и реализовываться многочисленные инициативы по усилению регулирования и контроля над интернетом. У большей части есть вполне понятное рациональное зерно с точки зрения обеспечения безопасности. Но практически во всех случаях у этих мер есть и весьма ощутимые негативные экономические последствия: одни только слухи о предлагаемых законодательных мерах по ограничению доли иностранцев в значимых интернет-ресурсах приводили к колебаниям в цене акций того же «Яндекса», что обошлось компании в миллионы долларов.

Само по себе ужесточение регулирования – общемировой тренд. Интернет, долго считавшийся во всем мире территорией свободы, начал играть слишком важную роль в жизни людей, а вопросы безопасности, антимонопольного регулирования, доступа к персональной информации, манипулирования общественным мнением стали слишком важными, чтобы власти могли позволить себе продолжать их игнорировать. В России сегодня соображения безопасности явно превалируют и над экономическими последствиями, и тем более над вопросами защиты частной информации.

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Комментарии
Brainsуs
05:01 12.11.2019
Неубедительно. Нормальный человек и так знает, что в интернете он полностью прозрачен и все эти меры безопасности, шифрования и пр. - иллюзия. И если робот по запросам может вычислить, какую рекламу подсовывать, то уж вывести какой-нибудь "индекс благонадежности" - вообще элементарно, искусственный интеллект не даст соврать. Финансовые власти также все знают, отследив покупки, снятие наличных и пр. Налоговая имеет все сведения о доходах и может попросить рассказать, откуда взял денежку на покупку дорогой недвижимости и уплачены ли налоги. Скоро же любой холодильник отчитается Большому Брату о пищевых склонностях, и, соответственно, болезнях любого обывателя. И т.д.
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