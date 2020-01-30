Что делать противникам конституционного переворота
Социолог Константин Гаазе об альтернативном среднем классе
Нужно ли продолжать политическую кампанию вокруг проблемы, которая не встречает резонанса?
Кампания против внесенных президентом поправок в Конституцию задыхается, едва начавшись. Ролик Алексея Навального про имущество премьера Михаила Мишустина за три дня посмотрели почти 3 млн человек. «Манифест» против поправок собрал 34 000 подписей. Инициатива «Яблока» по написанию альтернативного проекта Конституции выглядит как упражнение интеллектуалов по заточке карандашей.
Как сказал перебежчик из замбийской левой партии UNIP, когда она проиграла выборы в 1991 г., «только глупая муха летит за мертвым телом в могилу». Конституции, какой мы ее знали, пришел конец. Но этот факт, против ожиданий многих, моих в том числе, граждан почти не заботит. Нужно ли продолжать политическую кампанию вокруг проблемы, которая не встречает резонанса?
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