Что делать противникам конституционного переворота

Как сказал перебежчик из замбийской левой партии UNIP, когда она проиграла выборы в 1991 г., «только глупая муха летит за мертвым телом в могилу». Конституции, какой мы ее знали, пришел конец. Но этот факт, против ожиданий многих, моих в том числе, граждан почти не заботит. Нужно ли продолжать политическую кампанию вокруг проблемы, которая не встречает резонанса?